Blæser på krisen: I denne branche går det 'megagodt'

Niels Amstrup glæder sig over, at rejseaktiviteten fortsætter på trods af, at det nu er kendt for alle danskere, at renterne, energipriserne og varerne i supermarkedet stiger og stiger.

Direktøren er dog bevidst om, at de gode tider kan vende pludseligt.

- Det går megagodt, men vi sover med støvler på. Vi er meget opmærksomme på, om der sker noget, der gør, at vi skal justere på noget, siger Niels Amstrup.