Blæsende start på ugen

Ugen lægger blæsende fra start, når vinden i løbet af mandag tager til fra sydøst.

Sådan lyder det fra Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Her til morgen er der ikke særlig meget vind, men det kommer til at ændre sig i dagens løb.

Senere på ugen nærmer et højtryk sig landet, hvilket giver tørvejr og risiko for tågedannelser. Om natten vil temperaturerne nå tre til otte grader med risiko for lokalt at nå frysepunktet i Jylland enkelte nætter.