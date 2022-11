Black Friday er en fest for farlige kopivarer

Lokkende lave priser frister mange, når udsalgsdagen Black Friday ruller ud over landet på fredag.

Men mange køber - uden at vide det - forfalskede varer på nettet. Dermed risikerer forbrugerne både at købe sundhedsskadelige varer med ukontrollerede stoffer i og at støtte organiserede kriminelle.

Ikke mindst for unge kan det være svært at gennemskue slagtilbuddene. Tal fra den europæiske varemærkeorganisation, EUIPO, viser, at 4 ud af 10 unge mellem 15 og 24 år har købt kopivarer det seneste år uden at være klar over det.

- Men for både unge og ældre er det klogt at se sig godt for, når man handler online, siger Barbara Suhr-Jessen, sektionschef hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

For i modsætning til tidligere er det ikke kun luksusprodukter som dyre tasker, ure og tøj, der i dag forfalskes.

- Forbrugerne risikerer at købe dårlige produkter såsom kosmetik, tekstiler eller legetøj med sundhedsskadelige stoffer i eller elektronik, som kan bryde i brand, fordi de ikke lever op til sikkerhedskravene, siger Barbara Suhr-Jessen.

Samtidig peger hun på, at man ved køb af kopiprodukter heller ikke støtter de virksomheder, som faktisk bruger penge og kræfter på at udvikle nye produkter men i stedet de, som er laver dårlige kopier.

Rapporter fra blandt andet Europol har vist, at bagmændene bag kopivarerne ofte er organiserede kriminelle og i nogle tilfælde involveret i andre former for alvorlig kriminalitet som handel med narkotika, ulovlig våbenbesiddelse, hvidvask eller menneskehandel.

- Som forbruger risikerer man at komme til at støtte kriminelle grupper, hvis man køber kopivarer. Det er mange ikke opmærksomme på, siger Barbara Suhr-Jessen.

Hendes bedste råd er, at tilbud, der virker for gode til at være sandt, også ofte er det.

- Det er vigtigt at huske sin kritiske sans, før man hurtigt trykker videre på køb-knappen i kampen om gode tilbud, siger Barbara Suhr-Jessen.