Bjarnes hjemmeside blev kørt 'i smadder' - og så blev han snydt

Sådan lyder sloganet i Bjarne Hede Jensens firma, ES Maskiner. Og som det afslører, er han glad for et godt tilbud. Derfor er det også som sendt fra himlen, da han bliver kontaktet af webbureauet Web-Koncept, der tilbyder ham en ny hjemmeside, der skal være med til at skaffe endnu flere kunder.

Bjarne Hede Jensen ender med at fjerne Web-Koncepts muligheder for at styre hjemmesiden og lader kontrakten løbe ud. Oplevelsen gør også, at han i dag ikke tør indgå samarbejder med andre webbureauer.

Sælgeren slår sig ifølge Bjarne Hede Jensen op på, at Web-Koncept ganske korrekt er en gazellevirksomhed, og at de er ”verdens bedste” til deres arbejde.

Med i gruppen kommer også en Facebook-bruger ved navn Morten Lomborg. Han skriver hurtigt til Bjarne Hede Jensen, at han gerne vil sørge for, at gruppen kommer ud til endnu flere mennesker ved at betale for annoncering.

Bjarne Hede Jensens søn forsøger at undersøge sagen, og han finder frem til, at Facebook-profilens profilbillede rent faktisk tilhører en britisk fodboldfan, som bruger billedet på det sociale medie X, det tidligere Twitter.

- Bjarne Hede Jensen har de seneste fire år kørt en gennemgående hetz mod os, og denne Facebook-side er blot en af flere måder, han har valgt at gøre det på. Vi har flere gange forsøgt at kontakte Bjarne, således at vi kan nå til en fælles forståelse – men det er hver gang endt med, at han har bedt om høje beløb for at stoppe sin hetz. Senest har han forlangt 280.000 kroner for at stoppe sin hetz, hvori han blandt andet også tilbyder lukning af facebook-siden, skriver Web-Koncepts ene stifter, Benjamin Jensen, i en mail til TV2 Østjylland.

Bjarne Hede Jensen forklarer, at han ingen interesse har i at lukke siden.

- 280.000 kroner svarer til det, vi mistede i omsætning det år, de var en del af vores hjemmeside. Men vores penge er tabt, jeg vil hellere hjælpe 10 mulige kunder om året, siger han.

Web-Koncept skriver yderligere til TV2 Østjylland, at de på opfordring fra deres advokat har valgt at politianmelde den afpresning, de mener, de har været udsat for.