Bjarne overvejer en elbil: Nu har han fået svar på alle spørgsmålene

VIDEO: Selvom vores interesse for de miljøvenlige biler er steget, så udgjorde salget af el-biler kun godt to procent sidste år. For at komme alle bekymringer i forkøbet, rullede elbilejere i dag deres lydløse biler frem i Silkeborg - for beredvilligt at svare på spørgsmål.

Søndag var der elbiltræf i Silkeborg, hvor elbilejere delte ud af deres erfaringer og gode råd. En af dem, der overvejer en elbil, og som var dukket op til træffet, var Bjarne Kallesø.

Han har lige siden fejringen af sin 18-års fødselsdag haft en benzinbil, men nu er han åben for forandring. Men dermed ikke sagt, at han er sikker i sin sag.

Jeg har helt klart fået noget ud af snakke med dem, der har en i hverdagen. Bjarne Kallesø, civilingeniør, Silkeborg

For hvor lang tid tager sådan en nu at lade op, hvor langt kan man køre, hvor dyr er den at køre i og meget andet ønskede han svar på.

- Jeg tror på, at det er fremtiden, og jeg har lyst til at vide mere. Det var der så mulighed for i dag, hvor jeg kan snakke med nogle, der har en elbil og ved en masse om dem, sagde Bjarne Kallesø til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange muligvis kommende elbilejere var forbi Silkeborg i dag for at få aflivet myter og få svar på spørgsmål.

Har fundet sin drømme-elbil

For ham var det vigtigt, at det ikke var en forhandler, der alt andet lige har en særlig agenda med at fremhæve det fantastiske ved elbilerne, som han kunne spørge til råds.

Bag arrangementet i Silkeborg stod nemlig Elbilforeningen.

Efter dagens biltræf hælder Bjarne Kallesø til en Hyundai Ioniq.

Anna Hilsen er formanden for Elbilforeningen, og når den kommer rundt i landet for at gøre folk klogere, er der altid to ting, som potentielle nye elbilejere vil vide.

- Hvad er forskellen på at køre i en benzin- og dieselbil og så en elbil? Og hvad skal de forvente i forhold til økonomien? Det vil folk altid gerne vide, forklarede hun til TV2 ØSTJYLLAND.

1 mio. elbiler på vejene

Det endte formentlig med, at Elbilforeningen fik overbevist Bjarne Kallesø om, at en elbil er vejen frem.

Og flere partier ønsker da også at få flere biler på el ud på de danske veje. Heriblandt Radikale Venstre.

Det skal være billigere at tage det grønne valg frem for at tage det sorte. Det er det eneste, der reelt rykker noget. Katrine Robsøe, Radikale Venstre

Ambitionen for partiet er, at der skal køre 1 mio. elbiler på vejene i 2030, men sidste år blev der blev solgt omkring 5500. Så der er tilsyneladende lang vej igen.

- Det skal være billigere at tage det grønne valg frem for at tage det sorte. Det er det eneste, der reelt rykker noget, siger De Radikales Katrine Robsøe til TV2 ØSTJYLLAND.