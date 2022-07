Biolog slår fast: Urin hjælper ikke mod brandmænd - det skal du gøre

Der findes adskillige myter om, hvad der kan lindre smerten, når først du er blevet brændt af en brandmand. Lige fra brug af bagepulver til eddike. Den myte, som flest nok kender, lyder på, at man skal skynde sig at tisse på det sted, man er blevet brændt - eller at få andre til det.

- Man vil jo så gerne finde noget, der hjælper imod sådan en smerte. Men det hjælper i hvert fald ikke at tisse på det sted, man er blevet brændt. Der er ikke nogen indholdsstoffer i urinen, der hjælper, siger Isa Calmar til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun understreger, at brugen af eddike og bagepulver som et lindringsmiddel ved forbrænding højst sandsynligt blot er myter.