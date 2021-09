Bilinspektør skal afdække årsag til Chris Anker-ulykke

En bilinspektøren er en teknisk ekspert, som blandt andet via opmålinger på ulykkesstedet og ved undersøgelse af de implicerede køretøjer, skal forsøge at finde frem til en årsag til ulykken.

Det er ofte bilinspektørens opmålinger af for eksempel bremsespor og andre forhold på ulykkesstedet, som danner grundlag for en vurdering af de impliceredes hastighed.

Brugge er hovedbyen i Vestflandern i Belgien tæt ved grænsen til Holland.

Var i Belgien for at arbejde

Chris Anker Sørensen var i Belgien for at dække VM i landevejscykling som ekspert og kommentator for TV2.

Han blev 37 år gammel og efterlader sig sin kone og to børn. Hans familie er blevet orienteret via politiet i Belgien og Danmark.

Chris Anker Sørensen kørte som professionel cykelrytter i adskillige år for Bjarne Riis' hold, der i de år både hed CSC, Saxo Bank og Tinkoff-Saxo.