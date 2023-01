Bestseller-milliardærs webshop topper nethandel

De 20 mest populære onlinebutikker stod for 30 procent af danskernes samlede nethandel i 2022.

En del danske i top

Efter Matas, som modsat Zalando har hovedsæde i Danmark, følger svenske H&M som den tredje mest besøgte netbutik sidste år.

E-handelsdirektør Niels Ralund fra Dansk Erhverv bemærker, at der blandt de 20 mest populære onlinebutikker er en del danske virksomheder.

- De to i toppen står tilsammen for ti procent af handlerne, og deres andel vokser. Det aftvinger min dybeste respekt for den dedikerede og professionelle indsats, de lægger for dagen, siger han i pressemeddelelsen med henvisning til Zalando og Matas.

- Hvad der i særdeleshed er tilfredsstillende ved top-20 er, at langt de fleste butikker er kendte fra dansk detailhandel, så kundernes penge kommer Danmark til gode.