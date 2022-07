Berørte rejseselskaber opfordrer til løsning i SAS-konflikt

- Vi har nu sendt et brev til SAS og pilotforeningen, hvor vi på det kraftigste opfordrer parterne til at komme tilbage til forhandlingsbordet, siger Glenn Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo, til Ekstra Bladet.

Mens SAS endnu ikke er enedes med piloterne om en ny overenskomstaftale, som hele konflikten drejer sig om, så ser parterne ud til at være blevet enige om, at strandede danskere i udlandet skal hentes hjem.

Konkret lægges der op til, at piloterne bryder deres strejke for at hente de strandede turister hjem til Danmark. Piloterne ønsker dog kun at hente folk hjem og ikke flyve danskere ud på ferie.

/ritzau/