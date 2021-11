Beredskabet sender særlig juleadvarsel: Pas på med håndspritten

- Men det kræver selvfølgelig, at røgalarmerne virker. Derfor opfordrer vi til, at du tjekker dine røgalarmer den 1. december. Sørg for, at batterierne stadig virker, og at udløbsdatoen ikke er overskredet.

Det sidste handler om, at røgalarmer udover batterilevetiden faktisk også har en udløbsdato, der bør være skrevet et sted på alarmen. Tommelfingerreglen fra Beredskabsstyrelsen er, at en røgalarm skal udskiftes cirka hvert 10. år.