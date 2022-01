Beredskabet har 10.000 stående klar til nødsituationer

Beredskabet følger situationen med stormen Malik "ekstremt nøje" og forsøger at være bedst muligt klar, til når stormen ventes at ramme landet lørdag eftermiddag.

Men det er svært at forudsige, hvor der skal sættes mest ind. Det fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Vi krydser fingrene for, at det her ikke bliver meget anderledes, end det vi kender. Men vi ved også, at vi er en branche, hvor vi skal forvente det, man ikke kan forvente.

- Det er derfor, vi gør os klar til, at både plan B, C og D kan iværksættes, hvis ikke plan A er god nok. Men vi krydser fingrene og håber, at det ikke bliver alt for meget panik med ham Malik, siger han lørdag middag.