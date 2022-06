Benzin på vej mod 20 kroner - nu sætter bilisterne forbruget ned

Men allerede nu, hvor prisen ligger lige under 18 kroner, lader flere bilen stå. Og det har man mærket på tankstationerne den seneste uge, fortæller Rasmus Boserup, kommunikationschef hos OK.

- Der har vi oplevet et ret markant fald i danskernes forbrug af brændstof. Vi snakker cirka fem procent. Det er relativt meget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det, at forbrugerne sænker deres forbrug, er selvfølgelig et udtryk for, at det har nået et prisleje, som er voldsomt.



Vil prisen falde?

Og hvad betyder det så for priserne, at efterspørgslen er blevet mindre? Ikke noget indtil videre, fortæller kommunikationschefen.

- Lige nu har det ikke den effekt, at det falder igen - så voldsomt er det heller ikke. Der er nogle større faktorer, der har indflydelse på det. Der er vi afhængige af verdensmarkedet, som også er det, der har gjort, at det er steget så meget i første omgang, siger han.