Benamputationer: Kommuner ved ikke nok

Specialistkompetencerne kan ganske enkelt ikke opnås, når der er så få.

- Specialistkompetencen er jo vigtig for den enkelte persons liv, om det er langt eller kort, men den har fysioterapeuterne i de fleste kommuner ikke. Man kan ikke vide det hele, når man er så få, siger Ulla Riis Madsen.

Hun understreger også, at mange kommuner gør det godt.

Marianne Palm er enig i, at det ligger bedre i regionerne.

- Vi er nødt til at ønske, det ryger over i regionerne, hvor man har forstand på sygdom. Det et også en sygdom at miste et ben. Der sker masser af forviklinger i dag, det skal være fagpersonale, der tager sig af det, siger Amputationsforeningens formand.

Stavnsbinder folk

De store forskelle i kommunerne er også med til indirekte at stavnsbinde folk, forklarer Marianne Palm.

- Jeg tør personligt ikke at flytte fra Roskilde. Vi ved ikke, hvad vi kommer hen til. Sådan har vi mange medlemmer, der har det. Når man har fundet en god løsning, tør man ikke flytte, siger hun.