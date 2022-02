Bedemænd med opråb: - Meget forstyrrende og ødelæggende

Og det er et problem, mener Mette Marie Nikolajsen fra Unik Begravelse i Favrskov.

- Der er utålmodige bilister, der maser sig ind mellem bilerne og gør de værste fagter. Man kan se, at de råber bag ruden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man tænker, at det var dog lige godt satans, for har folk ikke set, at det her er en rustvogn, og at vi kører med folk bag os.

Bedemanden anerkender, at hun ikke tror, at folk handler i ond vilje, men at det drejer sig om manglende opmærksomhed på omgivelserne.