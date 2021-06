Barer og gæster håber på udvidede åbningstider: - Har været til mærkelige efterfester

Det glæder de sig til på Café Jorden i Aarhus. Her håber man på, at åbningstiderne bliver udvidet, så man ikke skal stoppe udskænkning klokken 22 og lukke stedet klokken 23.

- Det vil betyde, at man ikke behøver at lukke en fest, inden den er gået i gang. Det vil også betyde, at os, der er ansvarlige for restauranterne, kan få højere omsætning. Det er om aftenen, vi laver vores omsætning, siger Rasmus Andersen, der er bestyrer på caféen.

Mærkelige efterfester

Det er da heller ikke alle, der altid er klar til at finde plads under dynen, når barerne lukker. En af dem er, Jon Munk Ellingsgaard fra Aarhus.