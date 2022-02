Banedanmark forsvarer sig: Det var rigtigt at stoppe togdriften

Vejdirektoratet har lørdag sagt, at der kun har været begrænsede problemer på vejene, og at det mest har ramt Lolland og Falster, men Banedanmark melder om væltede træer langs flere strækninger. Har I ikke været godt nok forberedt i forhold til at fjerne træer langs banerne, siden I oplever væltede træer langs skinnerne?

- Der foregår et løbende arbejde med at lokalisere risikotræer langs jernbanen. Men der er rigtig mange strækninger, og der er altid risiko for, at der kan vælte træer ned over jernbanen et eller andet sted.

- Vi har et stort beredskab klar til, når der bliver varslet storm. Og det er det, der har været beredt siden torsdag. Det er det beredskab, der lørdag arbejder på at fjerne træer fra banerne.

Når I laver sådan en nedlukning, gør I jer så overvejelser om, hvordan og hvor mange passagerer det rammer?

- Vi har et samarbejde med togselskaberne. Vores del handler om at sikre jernbanesikkerheden og sikre, at der ikke vælter træer ned. Og så er der selvfølgelig en løbende dialog med togselskaberne om, hvilke strækninger der er ramt, og hvad man gør dér.

Han fortæller, at Banedanmark prøver at informere passagererne om det i så god tid, som muligt.