Avocadoer tilbagekaldes efter fund af giftigt stof

Ifølge Miljøstyrelsen er cadmium giftigt for særligt nyrerne, kræftfremkaldende og farligt for miljøet.

Det afgørende er, at forbrugerne ikke har et højt indtag af cadmium igennem længere tid. Det er nemlig ikke det enkelte måltid, der er afgørende, men derimod indtag over længere tid. Forbrugerne vil derfor ikke opleve akutte symptomer.

Varen har ingen bedst før-dato. I stedet skal man kigge efter varepartinumrene "LOT 25G" og "LOT 26B", lyder det.

Ifølge kvalitetschefen står de tydeligt skrevet på pakningen.

- Det gælder for to leveringer inden for tre dage i midten af juni. De varer, vi har fået leveret efterfølgende, er okay. Det er ikke noget, vi normalt ser, tilføjer hun.

Coop oplyser, at varen kan leveres tilbage til den butik, den er købt i. Ellers rådes man til at kassere produktet.

- Vi forventer, at der kommer tilbagekaldelser i andre lande, for det er et kæmpestort parti.