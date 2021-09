Astrup blev blandt de sidste: Nu er det slut med automatiske sognenedlukninger

Jens Joel, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og som Lars Boje Mathiesen valt i Østjyllands Storkreds, forsvarede Regeringens og modellen med de automatiske nedlukninger:

- Myndighederne arbejder hele tiden på, hvordan vi kan optimere modellerne, så det bliver endnu mere effektivt og fleksibelt. Men det er svært at lave en model, der passer i hele landet, og der må vi have tillid til, at myndighederne gør det så godt, de kan. Det vigtige for os er, at vi bliver ved med at have smitten under kontrol, sagde jens Joel til TV2 Østjylland.

Sundhedsministeriet oplyste i sidste uge, at coronavirus fra den 10. september ikke længere vil blive opfattet som en samfundskritisk sygdom, hvilket også betyder at det som udgangspunkt er slut med coronarestriktioner.

Nye tiltag skal stoppe smittespredning

Trods god kontrol over epidemien, hvor det såkaldte kontakttal nu flere uger i træk har været 0,9, altså et aftagende smittetryk, forventer Sundhedsministeriet, at der henover efteråret og vinteren vil være flere syge med coronavirus blandt de ikke-vaccinerede – særligt blandt børn der ikke er omfattet af vaccineprogammet, skriver Sundhedsministeriet i pressemeddelelsen fra sent i går.

Derfor indføres som afløser for de automatiske sognenedlukninger en række anbefalinger til tiltag, der kan gribes til i sogne og kommuner med høj smitte.

Blandt andet opfordres daginstitutioner i områder med høj smitte til at holde børnene inden for egen stue, og samme råd gælder for skoler, hvor opfordringen lyder at holde eleverne inden for deres stamklasser.

Sognegrænserne er ikke ene om at ryge i skrotkassen i dag. Der lander også kravet om fremvisning af coronapas på blandt andet indendørs spisesteder og ved kulturarrangementer som spillesteder og teatre med flere end 500 tilskuere.