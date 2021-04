AstraZeneca-vaccinens fremtid afgøres onsdag

Onsdag klokken 14 holder myndighederne pressebriefing om AstraZeneca-vaccinen og dens fremtidige rolle i vaccinationsprogrammet.



Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Briefingen vil have deltagelse af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.

Her vil Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen "gøre rede for resultaterne af de gennemførte undersøgelser, og for hvilke konsekvenser de vil få for det danske vaccinationsprogram".

Vaccination med AstraZeneca-vaccinen er foreløbig suspenderet til torsdag i Danmark.

Suspenderingen startede 11. marts og har varet i fem uger.

Det skete, fordi der var indberetninger af alvorlige tilfælde med en sjælden kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader hos personer, der er blevet vaccineret med vaccinen.

11.30 er partiledere og sundhedsordførere i Folketinget indkaldt til en orientering. Den handler om både AstraZeneca-vaccinen og vaccinen fra Johnson & Johnson.