Arriva ramt af to fejl på én gang - kostede stribevis af aflysninger

Der er aflyste tog i på forskellige strækninger. Det gælder blandt andet Silkeborg-Herning, Herning-Aarhus, Skjern-Aarhus og flere andre.

På Arrivas hjemmeside kan man læse, at aflysningerne skyldes fejl på sporet.

Problemerne for Arrivas tog begyndte allerede tirsdag aften, hvor mere end tyve afgange blev aflyst og erstattet af togbusser.

Onsdag morgen oplyser Arriva, at det sidste aflyste tog er afgangen fra Aarhus til Herning klokken 08.08. Derefter skulle driften være normal igen.

De mange aflysninger skyldes to fejl, der har ramt på samme tid. Tirsdag skete der et brud på skinnerne på Langåbanen, og ved Herning blev et kabel gravet over ved en fejl af Banedamark.

- Vi kan ikke køre på skinnerne, når der er brud skinnerne, eller der er gravet et kabel over ved en fejl. Det er uheldigt, for det giver en masse forstyrrelser for vores passagerer, siger Arrivas kommunikationschef, Pia Hammershøy Splittorff.