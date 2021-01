Antallet af tests falder: Halveret siden jul

- Det er sådan, at mange er smittet uden symptomer, og det er måske tit dem, der ender med at smitte videre. Så man kan ikke alene tage et lavt antal smittede positive som et mål for, at smitten er lav. Det kan være, at mange af dem uden symptomer ikke lader sig teste, siger han.

På sigt mener han da også, at et højt antal test kan være med til på sigt at åbne dele af landet op igen.

- Jo bedre overblik vi har, jo bedre kan vi sætte ind – og jo tidligere kan vi måske åbne op, hvis vi får øje på lokale forskelle, siger Søren Riis Paludan.