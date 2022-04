Antallet af mæslingetilfælde stiger 79 procent på et år

19 af de kampagner er for at få folk vaccineret mod mæslinger. Ifølge Unicef og WHO sætter det 73 millioner børn i risiko for at blive smittet med mæslinger.

Vaccinekampagner for andre sygdomme som polio og tyfus er også blevet afbrudt af coronapandemien. I marts registrerede det østafrikanske land Malawi det første tilfælde af polio i landet i flere årtier.

I Pakistan, som er et af to lande, hvor polio fortsat er sjældent forekommende, er der for første gang blevet registreret et tilfælde af polio denne måned.