Antallet af ladestandere til elbiler er fordoblet på et år

Det seneste år er der kommet dobbelt så mange offentlige steder, hvor ejere af elbiler kan få ladet bilen op.



Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

I juli var der 13.641 offentlige ladestandere fordelt i hele landet. Det er en stigning på 101 procent.

- Det er positivt, at der kommer flere ladepunkter per bil, både for elbilisterne og for den grønne omstilling af bilparken, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, i meddelelsen.

- Ansvaret for den nødvendige ladeinfrastruktur ligger i høj grad ved kommunerne, hvor der i nogle kommuner er stort behov.

Med udgangen af juni viser tal fra Transportministeriet, at samtlige kommuner i Danmark har offentligt tilgængelige ladestandere.