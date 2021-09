Antallet af indlagte falder til det laveste siden midt i august

- Det kommer bag på mange og i virkeligheden også lidt mig selv, at tallene er faldet, siger han med henvisning til, at coronarestriktionerne ikke er blevet forlænget.

Han fortæller, at god hygiejne blandt andet kan tilskrives faldet i smitte.

- Det er et udtryk for, at folk kan opføre sig ordentligt, holde lidt afstand og bruge sprit og andre forebyggende foranstaltninger.

Antallet af indlagte er det seneste døgn faldet med otte til 97. Det tal vil sandsynligvis falde, mener Kasper Karmark Iversen.

- I virkeligheden forventer jeg, at det fortsætter at falde et stykke tid endnu, siger han.

Belaster ikke hospitalerne

Det er første gang siden midten af august, at indlæggelsestallet er under 100. Den 14. august var 94 indlagt med coronavirus på landets hospitaler.

23 af de indlagte ligger på intensivafdelingen, og 17 får hjælp af en respirator til at trække vejret.