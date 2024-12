Antallet af hudkræfttilfælde eksploderer – det er helt vildt, siger hudlæge

Et smut i solariet. En tur til syden. Vi bliver ældre og ældre, og udsættes dermed for mere sol i løbet af et liv. Årsagerne er mange, men nu kommer regningen. På bare ti år er antallet af patienter med hudkræft steget fra 12.000 til 25.000 – altså mere end en fordobling. Det fremgår af den seneste årsrapport fra Hudkræftdatabasen. Specielt en fremgang i brugen af solarier blandt unge forarger hudlæge Henrik Sølvsten, som er medforfatter til årsrapporten. - Det er fuldstændig vildt, og det er utroligt, at vi i Danmark ikke har reguleringer på det. Vi har råbt op igen og igen, siger han. Henrik Sølvsten så gerne, at politikerne lagde en aldersgrænse ind, så solarierne ikke er åbne for unge under 18 år. - Det har flere lande omkring os indført, siger han. For mange rejser til Sydens sol Det tager 10-20 år at udvikle hudkræft, så det er en lidelse, der kommer snigende. Men sikkert er det, at en del tilfælde kan være forårsaget af rejser til sydens sol, som har fået stigende udbredelse de seneste årtier.

Billedet her viser en isse, der er angrebet af hudkræft. Foto: TV 2

- Det er jo en livsstil, hvor man har haft et skønhedsideal om at have farve i huden. Det er jo kun noget, man har i Nordeuropa, påpeger Henrik Sølvsten. De afledte skader af soldyrkningen betyder, at omkring en fjerdedel af den danske befolkning nu må regne med at få hudkræft på et eller andet tidspunkt i deres liv. Konsekvensen af det stærkt stigende antal udbrud af hudkræft er, at patienter med andre hudlidelser må vente, fordi de kommer bag i køen. Ventetider på otte-ti måneder er ifølge Henrik Sølvsten ikke usædvanligt, hvis man døjer med knap så farlige lidelser, såsom børneeksem og akne. Hudkræft kan komme igen og igen Hvis man har oplevet at have hudkræft, er der ikke garanti for, at det kan holdes på et enkelt angreb. Ofte kommer de samme patienter igen og igen med nye angreb af hudkræft, kan Henrik Sølvsten fortælle. - Vi har patienter, der har fået hudkræft både 50 og 100 gange i deres liv. Nogle kommer ganske jævnligt for at blive behandlet. Han mener ikke, at det bør overraske nogen, at solen kan være rigtig farlig. Det har man råbt op om i de sidste 10-20 år, påpeger han. Men til gengæld er danskerne også blevet rigere og har fået bedre råd til et smut til syden. - Vi er et velfærdssamfund, hvor vi har råd til det. Da jeg var ung, var der bestemt ikke muligheder for de rejser, siger Henrik Sølvsten. Og så er der aldersudviklingens påvirkning af risikoen for at få hudkræft. Bare siden årtusindskiftet er mændenes middelalder steget med fem år. Kvinders er gået fire år op. Det betyder større risiko for at få hudkræft, fordi vi har flere år til at blive ramt af sygdommen.

Pas på næserne. De er særligt udsatte for solens stråler. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix