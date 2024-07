Antallet af butikstyverier stiger: Højeste i 29 år

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev anmeldt 7103 butikstyverier i månederne april, maj og juni i år. Det skriver Ritzau.



Det er det højeste antal i forårskvartalet siden 1995.

- Mængden af butikstyverier er nu så omfattende, at nogle butikker overvejer at justere prisen på varerne alene for at dække tabet fra butikstyverier, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, der er fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv.

Tallene forstærker den tendens, der har plaget butiksejerne de seneste år, hvor tyverierne næsten er fordoblet i omfang siden 2021.