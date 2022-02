Antallet af boliger til salg er det laveste i næsten 16 år

Antallet af boliger til salg er lige nu det laveste i næsten 16 år.

Ifølge Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor, står der lige nu 21.141 parcel- og rækkehuse til salg i Danmark.

Det er ikke set lavere siden juni 2006, oplyser Finans Danmark.

Det lave udbud kan være med til at have skubbet udbudspriserne i vejret, da husene står til salg til priser, der er 8,7 procent højere end for et år siden.

Konkret betyder det, at et typisk hus på 140 kvadratmeter lige nu udbydes til en pris på godt 2,7 millioner kroner.

De højere udbudspriser er dog ikke ensbetydende med, at danskerne går forgæves i jagten på drømmeboligen. Det siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Handelsaktiviteten er fortsat imponerende høj.

- Så det lave udbud og de stadig stigende priser er altså ikke noget, der ligefrem får boligkøberne til at løbende skrigende bort, siger han i en skriftlig kommentar.