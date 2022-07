Ansvarlig for 42 uddannelser: - Nu er det et wake up call

Blandt andet på VIA University College, der uddanner sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere.

- Først og fremmest kommer vi jo til at mangle arbejdskraft. Det viser analyser allerede. Men jeg synes også, at det er bekymrende, at det ser ud, som om de her uddannelser, der er kerneuddannelser i velfærdssamfundet, relativt set er mindre attraktive for ungdommen, siger Gitte Sommer Harrits.