Anklage: Læge tog på kvindes bryst, da han skulle undersøge brækket fod

Ud over tiltalen for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser er manden tiltalt for at have tilsidesat sine lægefaglige forpligtelser i forbindelse med udøvelsen af hvervet som læge.

Manden blev anholdt og sigtet tilbage i april og har siden siddet varetægtsfængslet.



Sagen skal for retten i Aarhus til den 13., 14., 20. og 21. december.