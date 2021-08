Anika arbejder som petsitter: - Man bliver bare glad

En af dem, der har skrevet sig op som petsitter, er Anika Leth.

- Det giver mig et boost af glæde at være sammen med dyr, og det fylder rigtig meget i mit liv. Jeg har prøvet at finde et sted, hvor jeg kunne få en relation til kæledyr uden selv at have dem, men det har været virkelig svært. Da jeg opdagede Peddigo, var det fuldstændig oplagt, siger Anika Leth.

Da TV2 Østjylland møder hende, er hun på besøg hos en potentiel klient, Heidi Fisker, der skal have passet sine to hunde.