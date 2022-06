Andelen af unge rygere er faldet de seneste fire år

Forebyggelseschefen foreslår også en højere aldersgrænse for at købe cigaretter. Hun mener, at rygning vil være fortid, hvis man hæver aldersgrænsen til 25 år.

I marts fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde et forslag om et forbud for salg af tobak- og nikotinprodukter for personer født efter 2010.

Det forslag kunne dog ikke føres ud livet, fordi det var i strid med EU-regler på tobaksområdet.

