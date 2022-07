Analytiker forudser snarligt dyk i priser på dagligvarer

Det siger Tom Bundgaard, der er chefanalytiker hos råvareanalysevirksomheden Mintec, til Politiken.

- Når råvarer stiger, sker det altid som en raket, fordi der går panik i markederne. Så laver priskurven et omvendt V, hvilket vil sige, at den stiger stejlt, men styrtdykker igen, efter at den når toppen.

- Det er også, hvad der er ved at ske nu, siger Bundgaard til avisen.

Han forventer modsat nogle økonomer, at råvareprisernes fald snart vil slå igennem over for forbrugerne, så priser på for eksempel brød og madolie falder igen. De har gennem en længere periode været stigende.