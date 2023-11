Analysechef: Danmark angribes af hackere

Der er hele tiden angreb mod danske netværk, både fra kriminelle og fra statslige hackergrupper.

Sådan lyder det fra chef for cyberanalyse Mark Fiedel fra det statslige Center for Cybersikkerhed.

Meldingen kommer, efter at energisektorens brancheorganisation, Green Power Denmark, har berettet om et cyberangreb af hidtil uset styrke mod 22 forsyningsselskaber.

- Generelt går vi ikke ud og kommenterer på konkrete angreb. Men det, vi kan sige, er, at forsøg på at trænge ind i danske netværk og systemer, også inden for kritisk infrastruktur, ligger inden for normalbilledet, siger Mark Fiedel.

