Amputationssagerne er afsluttet, men 77-årige Berit mangler stadig svar

Kunne amputationen af begge ben være undgået? Eller havde det været muligt at redde bare et af benene?

Konklusionen blev, at både dødsfald og benamputationer kunne have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette karkirurgiske behandling i tide.

Sagen begyndte at rulle i foråret 2022, da en ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland afslørede, at nogle patienter med åreforkalkninger ikke havde fået den rette behandling i tide, og dermed endte med at få amputeret deres ben. Siden har 292 patienter eller pårørende til patienter, der blevet benamputeret i regionen i 2010 til 2022 søgt om erstatning, og heraf har 65 fået medhold.

På den baggrund kontaktede Region Midtjylland direkte de patienter, hvor journalerne gav anledning til den mindste tvivl om, at amputation kunne have været forebygget med den rette behandling tidligere i forløbene, lyder det i det skriftlige svar fra den lægefaglige koncerndirektør.

"Sidder man i dag som patient tilbage med en bekymring om fejl i sit behandlingsforløb, kan man søge erstatning via Patienterstatningens hjemmeside, eller man kan kontakte regionens patientkontor, hvis man har brug for vejledning.”

- Jeg synes, at jeg kunne have manglet lidt hjælp et eller andet sted fra til måske bare at blive skubbet lidt videre i systemet, siger hun og fortsætter:

Og hun har ikke selv hverken formået at undersøge eller kunnet overskue at søge en erstatning for derved at få sin sag undersøgt af Patienterstatningen.

Men for Berit Olesen er sagen langt fra afsluttet. For hende handler det ikke om selve erstatningen, det handler mere om vished – selv hvis alt faktisk er gået efter bogen i hendes tilfælde.

I alt blev 194 patienter på den baggrund kontaktet direkte med vejledning i, hvordan de søger erstatning. Samtidig opfordrede vi via medierne bekymrede patienter til at tage kontakt til enten Patienterstatningen eller regionen. Sidder man i dag som patient tilbage med en bekymring om fejl i sit behandlingsforløb, kan man søge erstatning via Patienterstatningens hjemmeside, eller man kan kontakte regionens patientkontor, hvis man har brug for vejledning."

Føler sig dum

Berit Olesen sidder tilbage i sit hjem i det vestlige Aarhus med oplevelsen af at være for dum til systemet, når hun får spørgsmålet om, hvorfor hun ikke bare har opsøgt hjælp eller søgt via Patienterstatningens hjemmeside.

- Det kan ikke passe, at det kun er mig, der sidder der som den dumme.

Føler man sig dum?

- Ja, fordi man ikke har fået spurgt nogen. Men der har ikke rigtigt været nogen at spørge, synes jeg. Jeg kunne godt have ønsket, at der måske havde været nogen, der havde hjulpet mig og skubbet på, for at jeg skulle søge. Så havde jeg gjort det, tror jeg. Det er jo tragisk, hvis vi er nogen, der ikke har fundet ud af det, for der kan jo være nogen, der sidder og har det meget værre end mig.

Berit Olesen håber, at lægerne i hendes forløb har handlet korrekt, og at alt er, som det skal være. Men uden en rigtig afslutning og direkte forsikring om, at alt er gået efter bogen, spøger tankerne stadig.