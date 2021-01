Amerikaner i Østjylland om præsident-skifte: En blanding af glæde og frygt

Optimismen spirer

Når indsættelsen er omme, tror Brian Schoyer, at der vil brede sig en stor lettelse over nationen. Brian Schoyer er meget optimistisk omkring den næste tid, og tror, det bliver umuligt for Joe Biden ikke at gøre det bedre end hans forgænger.

- Jeg tror, at det kommer til at påvirke hele USA i en bedre retning. Bare det, at der kommer kvalificerede lederskab, som tager ansvar for Corona situationen kommer til at have en stor, positiv effekt på corona tiltagende og vaccinationen, mener Brian Shroyer.

Brian Shroyer føler sig meget heldig og lettet over, at han bor i Danmark lige nu og de sidste fire år.

- Jeg tror, jeg kunne blive i Danmark de næste 40 år uden, at der en forandring i USA. Men jeg håber selvfølgelig, jeg tager fejl, siger Brian Shroyer.