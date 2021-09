Alvorlig risiko: Styrelse stopper salg af tandblegemidler

Miljøstyrelsen har haft en konsulent til at kigge på markedet for tandblegningsmidler, inden de 25 blev udvalgt til undersøgelsen.

Og Elisabeth Paludan er slet ikke i tvivl om, at der findes mange andre blegemidler på markedet, der ligeså er skadelige for forbrugeren, siger hun.

- I vores tilfælde kan vi jo kun lave stikprøver. Vi vil aldrig kunne undersøge hele markedet, da det jo også gælder internationalt. Det ville være for omfangsrigt, lyder det.

12 af produkterne er også blevet undersøgt for deres blegeeffekt, og her fandt styrelsen, at to tredjedele ikke havde en blegeeffekt overhovedet. Det er et brud på lovgivningen.