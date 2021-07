Alvorlig fiskevirus inddæmmet: Nu kan der igen sælges fisk til udlandet

Nu kan de fleste dambrug i Østjylland ånde lettet op. Fødevarestyrelsen har fra mandag den 19. juli ophævet restriktionerne i forbindelse med den smitsomme IHN-virus, der medførte, at de danske dambrug ikke måtte sælge fisk til udlandet.

Første udbrud af fiskesygdommen IHN-virus blev konstateret den 18. maj. Derefter blev sygdommen også konstateret i seks andre dambrug eller put and take-søer i Danmark. Blandt andet gik det ud over en fiskesø i Hørning, Pinds Mølle Put & Take, der har været lukket siden starten af juni.

Fødevarestyrelsen valgte på baggrund af smittespredningen at ophæve de certifikater til dambrug, der gav dem tilladelse til at sælge fisk til udlandet.

Men nu mener Fødevarestyrelsen, at de er kommet så langt med deres undersøgelser og test af fisk, at de igen er trygge ved at udstede certifikater til de danske dambrug.