Alternativet vil skrotte ankestyrelsen og ombudsmanden

Hvorfor ikke bare justere det nuværende system, hvis det ikke virker optimalt?

- Vi tror ikke på, at det kan forløses i Ankestyrelsen. Lige nu er der en mulighed for, at kommunerne laver kasseløsninger og gør borgerne dårligere. Samtidig er der ingen tillid til systemet, og du kan genskabe mange ting, men det er svært at genskabe tilliden til sådan et system.

PTSD-sagen var aldrig sket

Alternativet vil gennem et beslutningsforslag pålægge regeringen at begynde arbejdet med etableringen af en forfatningsdomstol.

Domstolen er ifølge partiet nødvendig, da der mangler en domstol med særlig ekspertise på området, som man kender det fra Sø-og Handelsretten, Familieretten, Tinglysningsretten, Skifteretten og Fogedretten.

- Det gode ved en domstol er, at den ikke tager hensyn til nogen. Det handler om retssikkerhed, men for borgeren er det en fordel, at sagen bliver belyst rigtigt, og at det ikke skal koste penge for dem, siger Torsten Gejl.