Alle kneb gælder: Nu kigger vi også på vaskemaskiner og kummefrysere

Anders Houmøller, der har rådgivet virksomheder i energiforsyning i 25 år, ser positivt på, at vi i højere grad er begyndt at tænke over vores el-forbrug og peger også på hårde hvidevarer som et af de steder, der er penge at spare. Men der er også større kræfter på spil, som vi som forbrugere ikke kan stille meget op imod.