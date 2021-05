Alle kan nu blive skrevet op til restvaccine

Ikke en eneste vaccine mod corona må gå til spilde. Derfor lancerer Region Midtjylland nu et nyt initiativ, hvor alle regionens borgere kan skrive sig op til en restvaccine.

De eneste krav er, at man ikke i forvejen har modtaget første stik af en vaccine, og at man kan være på vaccinationsstedet inden for 30 minutter, hvis man bliver ringet op og får tilbudt en vaccine.

- Med stadig flere vaccinerede vil vi gerne sikre, at vi aldrig kommer til at spilde en vaccine. Derfor åbner vi som noget nyt for, at borgere, der endnu ikke er inviteret til vaccination, kan skrive sig på ventelisten, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Man kan tilmelde sig en restvaccine ved at udfylde en formular på hjemmesiden for det vaccinested, man kan nå frem til på 30 minutter den pågældende dag.



Venteliste prioriteres efter alder

Restventelisterne vil være åbne for tilmelding hver dag mellem klokken 06 og 11, og de kan findes Region Midtjyllands hjemmeside. Listerne bliver slettet hver nat, og man skal derfor tilmelde sig på ny hver dag.

Tilmeldingerne vil blive sorteret, oplyser regionen, således at de ældste på restventelisterne vil få tilbudt eventuel restvaccine først.

Region Midtjylland understreger, at langt de fleste vacciner gives til dem, der er blevet indkaldt og har bestilt tid til vaccination.

I uge 18 skrev ca. 15.560 borgere sig op, og ca. 671 blev vaccineret med hjælp fra ventelisten, oplyser regionen.