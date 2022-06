Alle borgere kan igen benytte deres NemID

- Nets har til aften orienteret tjenesteudbydere af NemID om, at der i løbet af i dag er foretaget tekniske ændringer, som vil gøre, at drifte af NemID nu normaliseres, skriver selskabet.

- Det vil også gøre, at brugere af NemID igen kan anvende løsningen på normal vis.

Koblet op på særlig service

Hvis man alligevel oplever at have problemer med at logge ind på enkelte sider, så er det ikke borgerens NemID, den er gal med, men i stedet den enkelte udbyder, som er årsagen.

Det skyldes, at nogle udbydere er koblet op på en særlig service hos Nets, som fortsat vil opleve tekniske udfordringer indtil mandag.

Nets vil derfor bruge resten af weekenden på at på bugt med disse.