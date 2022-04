Alkoholforbruget blandt unge er steget de seneste fem år

Tallene viser ifølge Peter Dalum, at der er brug for at sætte ekstra ind over for de unge.

18-års aldersgrænse er afgørende

Og det mest oplagte greb i værktøjskassen er en forhøjet aldersgrænse for køb af alkohol.

- Vi må under ingen omstændigheder læne os tilbage og forvente, at problemerne med unges druk løser sig selv.

- En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol er derfor en helt afgørende del af den kommende sundhedsreform, siger han.