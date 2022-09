Akvarier og zoologiske haver: Nogle overlever, andre kæmper

Det går ikke ubemærket hen i akvarier og zoologiske haver på tværs af landet, at energipriserne har været på himmelflugt den seneste tid.

Og mens en tårnhøj elregning fortvivler Den Blå Planet i Kastrup, melder andre akvarier og zoologiske haver, at de for nuværende godt kan klare de ekstra udgifter.

Et af dem er Kattegatcentret i Grenaa.

- Det kommer ikke til at true vores eksistens, men det er da helt sikkert noget, vi gerne havde været foruden, siger direktør Karsten Bjerrum Nielsen.

- Det er jo penge, vi skal bruge på det her, som vi ikke kan bruge på andre ting, siger han.

Kattegatcentret har et højt grundforbrug af el. Det skyldes især, at der er meget vand, der skal renses, varmes og køles for at give dyrene de bedste betingelser.





Men ifølge Karsten Bjerrum Nielsen har akvariet grundvandskøling, der er med til at sænke energiforbruget. Der er også for nylig blevet uskiftet et pumpesystem, der er en stor el-sluger, ligesom turistattraktionens tag er "plastret til med solceller".

- Der er ikke lavthængende frugter i forhold til at gøre yderligere i den retning, siger direktøren.