AGF forpurrer vild østjysk fodboldweekend

Nederlaget betyder, at FCK har seks point ned til FCM på andenpladsen i Superligaen, men midtjyderne har dog en kamp i hånden mod Brøndby. Randers indtager sjettepladsen med 39 point.

AGF snubler til sidst

Længe så det ud til, at AGF kunne fuldende den østjyske triumf på Ceres Park i søndagens sene kamp.

Men her måtte aarhusianerne se sig snydt i kampens allersidste minutter mod OB, da fynboerne scorede på straffe i overtiden. Dermed er AGF uden sejr i ni superligakampe i streg.

Det står klart, efter at OB gjorde ondt til værre for kriseramte AGF ved at slå aarhusianerne på en straffesparksscoring i overtiden til resultatet 2-1 på Ceres Park i femte runde af Superligaens nedrykningsspil.

Aarhusianerne begik to straffespark i kampen - det sidste et tåbeligt et af slagsen i tre minutters tillægstid, som kostede det ene point.

Med nederlaget er der kun seks point ned til Vejle Boldklub, der ligger lige under nedrykningsstregen.