Agentur foreslår bilfri søndage som svar på oliemangel

IEA har fremlagt en tipunktsplan. Planen kan ideelt set nedbringe efterspørgslen på olie med 2,7 millioner tønder hver dag, hvis alle de højest industrialisere lande indfører den.

Det svarer til den mængde olie, som alle biler i Kina forbruger dagligt.

- Som en konsekvens af Ruslands rystende aggression mod Ukraine kan verden meget vel stå over for det største chok i olieudbuddet, som er set i årtier. Det vil få stor betydning for vores økonomier og samfund, siger Fatih Birol, der er chef for agenturet.

Vil sænke hastigheden på motorvejen

Foruden forbud mod kørsel om søndagen foreslår IEA, at man sænker hastigheden på motorvejen med ti kilometer i timen, at man opfordrer til at arbejde hjemme tre dage om ugen, og at man gør offentlig transport billigere.