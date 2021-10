Afslører omrejsende omskærere i Danmark

Uden handsker, siddende på gulvet og med tvivlsomme remedier.

Det er blandt andet sådan, omrejsende omskærere opererer i Danmark.

Det afslører TV 2 i dokumentaren ’Omskæring bag lukkede døre’, som bliver vist på TV 2 og TV 2 PLAY torsdag.

I dokumentaren får TV 2s journalist kontakt til to mænd, der begge påstår, at de udfører de ulovlige omskæringer. Den ene bor i Sverige, og den anden i Tyskland. Men begge rejser de til Danmark for at fjerne forhuden på en dreng, som de ikke ved, blot er fiktiv.

Et mørketal

Det er lovligt at foretage rituelle omskæringer af drenge i Danmark. Men de offentlige hospitaler udfører ikke omskæringerne. Det gør privatklinikker til gengæld, og så må omskæringerne faktisk også foregå hjemme hos folk selv. Her skal der være en læge til stede, som skal tage ansvaret for operationen.

I 2020 vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at omkring 2000 drengebørn hvert år bliver omskåret. Men det er et tal, som er behæftet med en vis usikkerhed, fordi det ikke er alle omskæringer, der indrapporteres.

Det har den behandlingsansvarlige læge ellers haft pligt til siden 2017. Året efter, i 2018, blev der indberettet 794 ikke-terapeutiske omskæringer, i 2019 var det tal på 844, og sidste år landede det på 955.

Der er altså stadig et større mørketal, når det kommer til omskæringer i Danmark.

Omskærer bliver konfronteret

I dokumentaren mellemlander omskæreren Abu Jalal i København. Her bliver han vist ind i den lejlighed, hvor han tror, operationen skal finde sted, og hvor skjulte kameraer filmer det hele.

Hurtigt går han i gang med at gøre remedierne klar. Han forklarer, at han bruger ”den gamle metode”. Det er ifølge Abu Jalal ikke er den, hospitalerne benytter sig af. Hvad hans præcise baggrund for at udføre omskæringer er, er uvist, men han har ingen autorisation.

I lejligheden på Nørrebro når han at fortælle, at operationen ikke vil gå galt, inden TV 2s journalist giver sig til kende, og han bliver overrasket af en kameramand, som kommer ind ad døren.

- Jeg foretager mig ikke noget illegalt i Danmark. Jeg har ikke omskåret i Danmark, siger Abu Jalal, efter han er blevet afsløret.

Da han bliver konfronteret med, at han netop havde pakket sine ting ud og var klar til operationen, siger han:

- Jeg er blevet fældet, og jeg klarer mig. Jeg gør det aldrig igen.