Aflyser tog

Regeringen præsenterer mandag et udspil mod opioider. Det kommer til at indeholde skærpet straf for salg af opiodier, erfarer TV 2. I dag kan pushere slippe med bødestraf, hvis de bliver taget med under 3000 opioid-piller. En manøvre, som har fået navnet "morfinfinten". Men regeringen lægger i sit udspil op til, at strafniveauet for salg via sociale medier og eksempelvis kiosker ændres, så de nuværende bødestraffe erstattes med fængsel.