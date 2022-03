Afhængig af steroider: Kristians drøm om store arme sendte ham i fængsel

På film har han set, hvordan veltrænede stjerner som Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone nedlægger både rivaler og damer. Det står soleklart for Kristian Kjær, at de tunge vægte er hans redning.

På dagen for sin 14-årsfødselsdag melder han sig ind. Intetanende om, hvor langt ud hans drøm kommer til at føre ham.

Et spin af løgne

Kristian Kjær er de næste år en hyppig gæst i det lokale fitnesscenter. Men modsat hans muskler vokser utålmodigheden hurtigt.

Det samme gør bevidstheden om, at han har brug for hjælp til at opnå sit ønske om at blive stor – sådan rigtig stor. For selvom han nu er 19 år, er det stadig den samme ranglede dreng, der ser tilbage på ham fra spejlet. Den samme dreng, der er ved at besvime, hvis han drister sig til at hilse på en pige.