Aftenens støttekoncert til fordel for Ukraine, som DR og TV2 sender i fællesskab, skubber til sendetiden for de regionale nyheder for TV2 ØSTJYLLAND.

Vil man se nyhederne live, er det derfor med at tænde for fjernsynet, når vært Søs Kjeldsen står klar klokken 18.15.

Nyhederne kan også senere på aftenen genses på TV2 ØSTJYLLANDS hjemmeside.

Østjylland er stærkt repræsenteret ved aftenens støttekoncert i form af blandt andre musikeren Peter Sommer og bandet TV-2.