Ældre Sagen: Her går Styrelsen for vidt

Annette Torntofts 94-årige mor bor til dagligt på Præsthøjgården i Horsens, og her er holdningen, at man grundlæggende skal lytte til myndighederne, da restriktionerne er sat i verden for at beskytte beboerne.

Alligevel håber familien Torntoft, at den 24. december bliver i selskab med den ældste generation.

- Jeg håber, det kan lade sig gøre, men vi har også respekt for det, hvis det ikke kan, om end det måske er hendes sidste jul. Det ved vi jo aldrig, siger Annette Torntoft.

Juleaften er ikke det vigtigste

Selvom det særligt er juleaften, der er i fokus hos familien Torntoft, er det ikke nødvendigvis det vigtigste for de ældre. Det mener i hvert fald David Vincent Nielsen.

- De er mere interesserede i, at de skal sidde på plejehjemmene hele december uden at få besøg – og januar til den tid, hvis man stadig er her, siger han.

Han understreger desuden, at de ikke hos Ældre Sagen mener, at der skal lukkes helt op for besøg på plejehjemmene. I stedet skal det kunne lade sig gøre at få besøg af op til fire forskellige pårørende i de ældres eget hjem.